沖繩慶生變撲機票　乘客怒斥被快運「賣豬仔」

香港快運再賣乘客豬仔！因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜中跌出三甲的國泰航空，旗下的香港快運，早前被東網報道多單「玩謝乘客」的個案。市民黎先生今早(13日)向東網求助，指上月28日原定前往日本沖繩4日，但抵達當日即獲通知回程航班被取消，行程由慶祝生日變成撲機票，最終花費逾2000港元提早回港。黎先生批評快運將乘客「賣豬仔」，明言未來不會再選擇乘搭快運。

香港快運早前在官網公布，因應日本的檢疫及入境簽證安排，本月9日至31日除了往來東京成田機場及大阪以外的日本航班將取消，而往來東京成田機場及大阪的航班亦由本月13日至31日期間暫停營運。快運會向受影響旅客提供免費更改機票出發日期、改航線但需補差價，或全數退款，有在停運期之前返港的旅客受到影響。

黎先生與朋友早前花約2700多港元買了2套來回香港及沖繩的快運機票，原定上月28日出發，本月2日回程，打算在當地慶祝生日。2人按計劃到香港國際機場，獲地勤人員確定回程航班正常，故當日照常出發，但抵沖繩後收到快運電郵通知，回程航班被取消。雖然可選擇免費改機票出發日期一次或全數退款等，但他屢次電郵及致電快運要求更改均不果，只好額外花費2200多港元買機票回港。

他指自己患有糖尿病，只備有4天藥物，擔心沒法回港會令病情惡化，故決定提早結束行程，直言感到非常掃興，又指除了額外花費買機票外，更損失原定的酒店及參與當地旅行團的費用共2000多港元。他狠批快運讓旅客自生自滅，形容是不負責任的航空公司。