93%基層學生網上學習有困難 手機屏幕細部分上唔到網

受新冠肺炎影響，停課學生改為網上學習。關注學童發展權利聯席在2月至3月網上訪問286名基層中小學生疫情期間上網學習情況，93%學生表示上網學習時遇到困難，其中逾半學生用手機上網做功課，但屏幕太小，閱讀困難；亦有約半數因缺乏老師指導，不懂做功課。

網上學習形式方面，73%學生指主要上網觀看教學短片；64%在網上學習平台做功課；另有44%學生需在網上平台下載功課，並將手寫答案再交回學校。

單親媽媽阿花指兒子手機上網學習，惟流量不足需向朋友借WiFi，但連結不到一些教學網址，兒子答題時老師又聽不到。每日8份功課，兒子因不停做錯功課而發脾氣，她和兒子都感到很大壓力，希望政府提供更多資源。

小四學生薇薇指每日至少有4份網上功課，老師會拍短片，家中有獲贈的電腦但要向他人借用上網器材，但連續3天進不到網站，無法做功課，「諗住開咗學先算」。她又指部分功課需打印出來，惟家中缺乏打印機，要手抄寫功課，她希望政府資助學生攝影、上網和打印器材費用。

教育界議員葉建源指，基層學生因家境貧窮導致後天學習差異，網上學習困難令學習機會等於零，建議政府完善網上學習政策，讓所有學生克服數碼鴻溝。