毛孟靜投訴警槍枝指嚇示威者　警方：毫無事實根據

新冠肺炎疫情肆虐，大埔有居民於周日(8日)自發集會遊行，抗議政府將汀角路37號大埔賽馬會普通科門診診所，列為接收輕微病徵懷疑個案的指定診所，期間爆發警民衝突。立法會議員毛孟靜投訴警方當日拘捕期間使用過分武力，更指有警員拘捕1名男子時，以槍枝指嚇被制服人士。警方回覆指絕不同意指控，又對毛提出無事實根據的評論表示遺憾。

警方表示，警員當日下午在大埔拘捕一名男子，期間該男子反抗，因此另一名手持長槍的警員曾協助同袍將他制服。當時警員當時手持的長槍指向地下，與該男子有一段距離，令人錯誤以為槍口「極貼近」男子頭部，產生視覺上的錯覺。

警方重申，警務人員攜帶或使用槍枝，目的是在有需要時保護市民及自身安全，但毛孟靜多次聲稱警方曾「多次」以槍枝「指嚇」被制服者或無衝擊行為的路人，卻未有提供事件詳情或實質證據支持有關指控，警方表示遺憾。若有警務人員表現未如理想或違規，歡迎毛提供確實資料予警方跟進，但絕不接受毫無事實根據的指控。