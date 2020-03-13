HUAWEI AppGallery　全方位保障　應用智能新體驗

華為消費者業務CEO余承東先生表示：「我們一直將隱私保護和網絡安全視為我們運營中的重中之重，HUAWEI AppGallery可以說擁有當中最嚴格的隱私和網絡安全方案。」

華為近年銳意發展自家的HUAWEI Mobile Services(HMS)服務，在剛過去的巴塞隆拿「共聯未來」發布會上，華為確認他們的HUAWEI AppGallery已成為全球三大應用程式市場之一，上架數量全年增加逾200%，達到55,000款之多，並在全球超過170個國家、地區使用，不單止亞太地區，在中東、非洲、歐洲及拉丁美洲都有本地的應用開發商與其合作，每月用戶高達4億人次。

HUAWEI AppGallery將應用程式分為18類，例如新聞、社交媒體、娛樂、工具等等，用戶很簡單就能找到想要的應用程式；若然找不到，也可把應用程式名稱提交到「願望清單(Wishlist)」，一旦該程式上架便立即獲得通知。此外，華為早前與英國最大媒體之一的News UK合作，讓用戶瀏覽文章、新聞、廣播節目及獨家採訪等內容，為用戶的智能生活帶來便利。

除了上述需安裝的應用程式，「快應用(Quick Apps)」也是HUAWEI AppGallery重要一環，通過HTML5頁面為用戶帶來如真正手機程式的操作感與流暢感，然而全程免卻安裝，而且僅用一般程式的1/5代碼編寫，佔用極少內容空間同時會自動更新。以1GB儲存空間為例，便足以容納2,000款「快應用」，比原本僅能安裝20個程式要省位得多！當然，用戶也可把喜歡的「快應用」添加到手機桌面，以方便日常使用。

安全性方面，HUAWEI AppGallery所有應用都經過嚴格的「惡意行為檢查」，以防止開發人員在應用上進行窺聽、監控、截圖及錄屏等非正常活動。針對未經用戶許可的擅自調用、收集及上傳敏感數據等行為，AppGallery也會進行「隱私泄露檢查」；對於應用漏洞及後門等隱患，它則通過動靜結合的「安全漏洞掃描」來消除隱患，以保證所有應用都在安全環境下進行。另外，HUAWEI AppGallery每一款上架的第三方應用程式，都經過嚴苛的篩查、監測、認證及復檢，從源頭上隔絕惡意應用及木馬應用的流入。

HUAWEI AppGallery也部署了最高級別的用戶驗證來保護用戶的敏感數據及私隱，所有個人敏感訊息，包括生物識別數據等都不會在華為設備內進行處理，而所有用戶數據也會以對應的匿名方式儲存在設備內。特別一提，HUAWEI AppGallery的用戶不但可針對應用程式進行權限控制，它還具有年齡分級系統及「兒童下載提醒」功能，讓缺乏自制力的兒童免除不良應用侵擾，家長們自然更加安心。隨着5G時代的來臨，HUAWEI AppGallery將會為華為手機用戶帶來全場景智能生活體驗，並同時提供更加安全、周到、便捷的下載服務。