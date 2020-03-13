天瑞邨爭女打鬥奪命案　兩男誤殺罪成囚5年及5年半

兩批青年於2008年疑因「爭女」問題爭執，其中一方共9人事後發現對方有1人落單，在天水圍天瑞邨一間連鎖快餐店內用雜物對他施襲，遇襲男子於3日後傷重不治。其中兩名施襲者於10年後落網被捕，承認誤殺罪，今日(13日)在高院判刑，首被告被判即時監禁5年半，次被告被判囚5年。該宗案件事發至今共12年，9名行兇青年當中，已有8人分別謀殺或誤殺罪成，惟尚有1名行兇者不知所終。

首被告林家輝，32歲；次被告謝偉麟，31歲。控方透露，林有三合會背景，曾犯搶劫及販毒等犯罪，而謝有在公眾地方參與非法打鬥的定罪記錄。

辯方求情指，兩名被告沒有預謀殺人，林知道要與朋友去教訓某人，而謝只以為雙方要起衝突，打算到場支援。辯方又稱，兩名被告在還押期間，分別完成管理心理學文憑課程，指二人比案發時更成熟，有決心更生，不再毫無目的地做人。

法官量刑時指，兩名被告聯同他人以兇殘方式謀殺死者，死者的不幸只因他的朋友不尊重被告們而受牽連，這屬毫無意義。惟兩名被告未曾用武器施襲，林向倒地的死者踢兩腳，謝用拳擊死者手臂兩次和踢一腳，而死者的驗屍報告反映其致命傷由武器造成。法官又稱，兩名被告協助控方檢控，即指出閉路電視中兇徒的身份和出庭頂證其他被告。雖然兩名被告均聲稱有勸喻朋友停止襲擊死者，惟法官不接納說法，指行兇過程在彈指之間，就算二人有嘗試阻止都為時已晚，不會有實際幫助。法官終判兩名被告各囚5年半及5年。

案情顯示，事緣是其中一名兇徒吳柏麟指其女友與前男友何柏輝(小強)藕斷絲連，2008年10月1日晚，吳與小強兩批人於麥當勞外相遇，雙方曾口角及動武，當時25歲死者潘嘉恩屬小強一夥。至翌日凌晨，潘被發現在天水圍天瑞邨商場的麥當勞快餐店內進餐，吳為首共9人趕到店內包圍潘，並將他推倒在地拳打腳踢，期間有人以該棒、托盤及鐵傘架等襲擊，整個行兇過程不足1分鐘，導致潘重傷，其後終告不治。

案件共有9名兇徒，至今共有4人經審訊後被判謀殺罪成，為主謀吳柏麟、林兆峰、鍾振豐及黃俊敏。另有4人承認誤殺罪，為張國豪、布嘉誠及本案的兩名被告。