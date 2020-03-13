港人欲往泰國家庭團聚　批訊息混亂難滿足要求

泰混亂玩殘港人!泰國政府因應新冠肺炎對港人入境限制連日「彈出彈入」，令人無所適從。有港人擬往泰國與家人團聚，配合強制隔離14天而將機票改到本月底出發，並增買醫療保險及預約新冠肺炎測試。萬事俱備下，昨(12日)再傳來噩耗，網傳官方公告指今日(13)起暫停本港免簽證安排。東網向泰國駐港總領事館查詢，職員指公告已不適用，根據最新情況，港人仍可享有免簽入境。

泰國因應新冠肺炎加設的入境限制日日新鮮，有網民發現，泰國駐印度新德里大使館昨(12日)發出公告指，泰國內政部將暫停多國及地區簽證及免簽證安排，包括暫停本港由本月13日至9月30日的免簽證措施，有港人得悉後不斷向駐港領事及泰國旅遊局查詢，但不得要領。

港人林先生的太太是泰國人，原定4月一家六口到泰國家鄉慶祝撥水節及探望家人，早前已將機票由4月7日改為3月23日，以配合隔離14天措施，及後又因應泰國新要求，增買醫療保險以至預約新冠肺炎測試，索取醫療證明。他直言機票費、保險費、連同醫療證明每人花近6千元，但目前仍未知是否能成行，「改完又改，我無可能不斷畀錢滿足佢哋係咁改既要求，你畀唔畀入境都要決定架」。

他表示，現時每1至2年才會到泰國與家人相聚，但今年特別「頭痛」，「最慘做咁多野都可能無用，內陸機票無得取消，搭去泰國既機票，如果取消扣埋手續費都無左一半錢，打去問無人答到，香港政府更加不知所謂，話泰國入境事宜佢哋唔知」。

國泰航空及泰國國際航空等昨日在網頁公布，從中國（包括香港和澳門）、南韓、意大利和伊朗的旅客，預辦登機前往泰國時，必須出示10萬美元（約78萬港元）保額的醫療保險證明，以及在48小時內簽發的醫療證明，證明新冠肺炎測試為陰性，並在抵埗後自行隔離14天。