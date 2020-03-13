鄧炳強批《頭條新聞》顛倒是非　顧委會指投訴有理促改善

香港電台顧問委員會今早(13日)與廣播處處長梁家榮開會，商討港台電視節目《頭條新聞》近期被投訴立場偏頗事宜。港台顧委會主席陳建強今午在會後表示，顧委會在今年上月15日收到警務處處長鄧炳強對《頭條新聞》的投訴函件，初步認為相關投訴有理據後，將依據《香港電台約章》賦予顧委會的工作機制，致函梁要求跟進。

鄧炳強上月中首次去信梁家榮，指節目《頭條新聞》，特別是名為「驚方訊息」的環節，多次以嘲諷形式抹黑警隊於抗疫期間的工作，顛倒是非，報道錯誤訊息，對此表示極度遺憾。鄧其後於本月初再去信梁家榮作出投訴，並同時去信通訊事務管理局投訴，批評節目的「驚方訊息」環節，令觀眾對警隊產生錯誤看法，有必要作出澄清。

陳建強表示，他們在會上一致認為港台約章應涵蓋所有節目，不應有豁免或例外，而所有節目理應嚴格跟隨該約章第4段，提供準確而持平的新聞報道、資訊、觀點及分析，以加強市民對社會、國家和世界認同。他續指，港台節目亦要恪守約章第7段，有關編輯自主的內容，需發放準確和權威性的資訊。

顧委會希望梁家榮能嚴謹處理投訴和全盤考慮各方意見，不能輕率，並期望廣播處收到投訴後，會根據約章接受有關節目的投訴報告，並與顧委會定期溝通，而梁有必要就節目標準、方針和質素徵求顧委會意見，如他不採納，則須向顧委會匯報和解釋原因。

被問到這次是否因投訴人身份特別才如此重視，和有否限定梁何時採取行動。陳建強強調，顧委會一直以來對於支持節目編輯方針等工作都給予意見，又稱現時香港正面對新冠肺炎疫情來襲，故收到投訴訊息後第一時間跟進，而今天會議中未有要求廣播處限時回應。

至於是否打破一直以來港台和顧委會之間的約定，及會否考慮更換節目主持人。陳回應指，顧委會一直都有與港台定期溝通，亦特別提出希望廣播處善用機制，避免社會上對港台有不滿聲音。他又指，從來沒有向梁提出更換節目主持人的意見，這方面的工作亦應交由電台自行處理。

港台機構傳訊組總監伍曼儀表示，他們對每個投訴都會按機制跟進，而港台播出的節目亦一直恪守《香港電台約章》。她強調《頭條新聞》並非新聞報道節目，而是一種黑色諷刺，認為並非由單一節目便可達到約章要求報道準確、持平等的目的，港台會繼續注意新聞報道以外，其他節目資訊的準確性。