商經局發放抗疫資助　惠及80%旅社260間賓館

新冠肺炎疫情重挫本地經濟，旅遊業首當其衝，政府早前宣布在防疫抗疫基金撥款，資助旅行代理商。商務及經濟發展局今(13日)稱已向1350間旅行代理商發放津貼，佔申請總數80%。

政府在防疫基金設立旅行代理商資助計劃，向每間合資格的旅行代理商發放8萬港元資助，立法會財務委員會上月21日已通過相關撥款。商務及經濟發展局指，當晚已隨即開放予業界申請，至今已有約1700間旅行代理商登記，當中約80%已獲發資助。資助申請今日截止，商經局呼籲仍未登記的旅行代理商在今日內，向旅行代理商註冊處遞交表格。

另外，防疫基金設有持牌賓館資助計劃，每間合資格的賓館，可獲發5萬或8萬港元資助，計劃於上月接受登記，至今收到逾1770份申請，佔已登記的持牌賓館98%，當中約260間賓館已獲發資助，登記將於下周五(20日)截止。

有旅業代表指疫情肆虐全球，港府呼籲市民不要外遊，加上相繼對多個熱門旅遊國家及地區發出紅色外遊警示，多間本地旅行社紛紛宣布取消外遊團，生意大受影響。惟港府發放的8萬港元補助只是杯水車薪，呼籲立即推出第2輪的紓困措施。

建造業議會亦表示，已向268位需要接受隔離的工友，發放抗疫關愛金，並在1000個地盤工地，派發55萬個口罩及5萬支消毒搓手液。該會主席陳家駒指，政府早前在防疫基金中向建造業撥款7.1億港元，當中包括向合資格工友發放1500港元的抗疫補助金，至今已有逾15萬工友領取津貼；另有逾2000間承建商、分包商和顧問公司，獲發5萬港元的抗疫物資補助金。他又透露，該會正計劃撥出2億港元，補助承建商及註冊分包商，以及津貼就業不足的工友，接受培訓提升技術水平。