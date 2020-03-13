網售口罩呃120人涉款逾20萬　22歲見習地產經紀被捕

自新冠肺炎爆發以來，口罩成為搶手貨，元朗警區至今已接收到77宗騙案。騙徒會在網上訛稱有口罩售賣或代購，向受害人提供銀行、香港支付寶或「轉數快」戶口，受害人付款後，騙徒往往音信全無，相關案件由元朗警區刑事調查隊第11隊專責調查。

本年二月底，警方接到一宗較嚴重的網上口罩騙案，目前已知有超過120名市民被同一名騙徒騙取金錢，涉及金額逾20萬港元。騙徒是利用Carousell、Facebook及Instagram等網上社交平台，訛稱有口罩出售，聲稱是日本製造，一盒售價95港元及120港元不等，受害人不虞有詐，按指示先將貨款以轉數快等方式繳款，但事後卻無法取得口罩，更失去賣家聯絡。

經專責調查隊的深入調查及分析後，鎖定一名22歲的中國籍男子。探員於昨日(12日)採取行動，掩至目標男子位於大圍的寓所附近進行埋伏，其後以涉嫌詐騙罪名將他拘捕，在他身上檢獲銀行卡及手機等證物，被捕男子報稱任職見習地產經紀，警方行動仍然繼續，不排除日後會有更多人被捕。

元朗警區刑事總督察葉文儀呼籲，市民應盡量在實體商店購買口罩，若在網上購買，必須要向商譽良好的網店購買，就「先付款後發貨」的情況，市民要更警惕，選擇更安全的付款方式。