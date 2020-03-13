涉燒南亞村偷手袋　越女縱火及盜竊罪成囚24個月

一名住在深水埗通州街橋底「南亞村」的越南裔女子，於2018年8月在所住的木板屋內放火，該女子並涉偷竊一名七旬老婦的手袋及財物，區域法院經審訊後，裁定被告有意圖而縱火及盜竊兩罪成立，將她還押至今日(13日)判刑，期間索取兩份精神報告以考慮被告是否適合判醫院令。46歲的被告杜小慧被判囚24個月，法官並建議懲教署按精神科醫生建議，讓被告接受精神治療及獲釋後安排入住受監管宿舍。

辯方求情指，被告偷渡來港後嫁越南裔丈夫，喪夫後再嫁但丈夫已不知去向，3歲兒子目前要由寄養家庭照顧，希望法庭輕判。

法官指，縱火屬嚴重罪行，且涉案地點為露宿者搭建物，並沒有合資格的滅火設備，他們不但未必來得及逃走，家當財物亦會受損毀。而本案火勢更波及毗鄰的臨時街市，修復損毀的維修費需58萬港元，可見被告的行為引致的財物損失絕非輕微。法官考慮到被告是一名盜竊積犯，縱然涉案被盜物品可能不具價值，惟若事主的身份證落入歹徒手上，可造成嚴重後果。

法官續指，被告曾因吸毒而致令幼子被驗出尿液含毒，其幼子並因此居於寄養家庭。被告乃依賴綜援及女兒給予的零用錢過活。法官又引述其精神報告，顯示被告因濫用藥物而造成精神分裂，其徵狀雖仍存，但情況穩定，不需強制入院治療，認為被告續接受門診治療及入住受監管宿舍便可。

法官裁決時稱，被告確有在警誡下清晰地交代了犯案經過，故不接納她聲稱「無食藥亂說話」及「代事主保管財物準備到警署報警」等辯解，裁定她罪成。