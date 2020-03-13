政Whats噏：廢政府「翻閹」庸官周一嶽　任醫委會委員

前食物及衞生局局長周一嶽在任期間庸碌無能、領導無方，堪稱庸官之首，令醫管局管理混亂，好似公院輸錯血、打錯針、派錯藥、換錯器官等醫療事故層出不窮，仲有為內地孕婦大開中門，造成雙非問題嚴重都係周一嶽種下嘅惡果，最後表現拙劣「冇得留低」，政府其後又安排周出任平等機會委員會(平機會)主席，玩殘港人。但點知政府今日(13日)再宣布委任周一嶽為香港醫務委員會(醫委會)委員，任期3年，由今年7月9日起生效。有學者炮轟政府不濟，無人可用，亦無人想加入「熱廚房」，搞到要「翻閹」劣迹斑斑嘅周一嶽。

現年73歲嘅周一嶽，喺政府主事食物及衞生政策逾8年多，任內屢爆傳染疫症及醫療失誤，對雙非及醫護人手問題後知後覺，終被前特首梁振英唾棄，於2012年7月黯然離開政策局。原以為市民的夢魘可隨之結束，點知政府又安排佢做平機會主席，任內繼續挑起連串風波，包括推動檢討及合併現行4條反歧視條例，被指偏頗和越權，進行內部架構改革時「肥上瘦下」，又亂花公帑擴建辦公室等。

周一嶽成事不足，敗事有餘，早已被市民唾棄，但政府竟然不辨賢愚，再委以周為醫委會委員，畀佢繼續為禍香港，可謂咄咄怪事。理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評指，周已係政府過氣人物，退出公共事務多年，又話如果佢早年做得好，政府自然會搵佢繼續擔任公職或續任平機會主席，而呢兩樣都冇，證明政府唔認同佢嘅工作能力。

殊不知事隔幾年又再搵返周出任醫委會委員，陳慨嘆政府人才庫似乎真係「冇人好用」，亦「冇人想入呢個熱廚房」，質疑政府並非「用人為才」而係「任人唯親」，與政府關係良好才可獲任。陳又提到，周年事已高，認為佢難以緊貼時代脈搏，與社會脫節絕對唔係最佳人選。