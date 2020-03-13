馬尼拉周日封城至下月14日　菲傭來港恐受阻

新冠肺炎疫情肆虐全球，菲律賓政府宣布首都馬尼拉將在下周日(15日)起，封城30日至下月14日，期間進出馬尼拉的海陸空交通會暫停，來港菲傭出行恐受阻。香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭指，有部分菲傭因未完成出入境手續，恐未必可在封城前來港，以該中心為例，估計本月有近200名菲傭未能來港。

廖稱，當地的女傭訓練中心已因應疫情嚴重而關閉，故辦理菲傭相關證書及申請簽證的手續將有所延誤，部分菲傭因未完成出入境手續，預計要待馬尼拉解封後，即下月中旬才可來港。她指封城消息非常突然，中介公司感到「頭痕」，由於不清楚當地情況，需與當地保持聯繫，又要應付僱主的查詢等，幸獲僱主理解。

身兼得成女傭僱傭中心董事總經理的廖指，其公司每月原定有約百多名菲傭來港，但至今只有20至30人可到港。至於部分獲批來港簽證的菲傭，她指，已要求當地中介盡快安排該批菲傭抵達馬尼拉，並乘搭明日(14日)的航班來港。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指，接獲少數僱主求助，她們所僱用的菲傭原定本月18日來港，但遇到封城一事，現正張羅機票希望讓菲傭盡早到港。她又指，因當地交通會停止運作，需要構思如何安排部分馬尼拉以外居住的菲傭前往機場。

容太估計，當地是因疫情嚴重而下封城令，認為不應掉以輕心，而部分僱主擔心來港菲傭會感染新冠肺炎，建議港府安排由菲律賓來港的外傭進行14天強制隔離，以保障本地家庭及香港社區，又促請港府派官員前往當地了解疫情。