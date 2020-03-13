昂坪360本周日復運　營運時間縮短車廂載客量減半

新冠肺炎疫情下，昂坪360暫停服務逾月，該公司宣布，下周日（15日）恢復纜車服務，本月內逢周五至周日提供服務，營業時間縮短至早上10時至下午4時，昂坪市集室內景點仍暫停開放。每車廂只限同行親友乘搭，人數減半至4至6人，會調節纜車車速，當乘客落車時，會有更充裕時間讓清潔人員以1比99漂白水清潔車廂。

昂坪360自1月27日起暫停纜車服務，期間為車廂及相關設施進行消毒工作，並為前線同事備妥防疫裝備等。復運首階段，每日設限量名額，額滿即止，並不設現場購票；車票即日起可於昂坪360官網預訂，經昂坪360合約旅行社或其他銷售渠道所預購之門票或換票證，於3月底前暫不適用。

昂坪360指，所有纜車車廂、東涌及昂坪纜車站、昂坪市集及辦公室進行徹底清潔及消毒，並噴上醫療級光觸媒。每日會加密公眾地方的清潔次數，會為每位乘客量度體溫，如發現乘客有發燒徵狀，會勸喻盡快求醫，並協助更改車票日期；將適時公布4月起纜車營運安排。