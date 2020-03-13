批政府未汲取SARS教訓　袁國勇：疫情只會不斷重演

新冠肺炎疫情蔓延至全球過百個國家及地區，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今(13日)表示，隱形患者可以播毒一兩周，相信病毒難以像沙士般斬斷，預料疫情會維持兩三年。他又警告，政府未有汲取2003年沙士(SARS)的教訓改善醫療設備，只會令問題不斷重演。

疫情持續個多月仍未受控，更愈演愈烈，袁國勇估計確診個案不會停，除非所有國家同時用圍堵政策，令病毒在各國銷聲匿迹，才可以像沙士般斬斷，但現時南美洲、非洲等發展中國家所在地亦陸續出現確診個案，再難以做到圍堵政策，令情況愈來愈不樂觀。

袁估計疫情有機會維持2、3年，直至70%至80%人免疫，才會有落幕的一日，但認為確診病例不會火箭式上升。他又提到，病毒潛伏期達7至14日，若隱形患者本身有癌症，要服用抑制免疫系統藥物，潛伏期更可超過3至4星期，令許多潛在患者在社區播毒。

2003年沙士一疫，是港人深刻的一課，惟袁認為大家都無汲取教訓。他提到當年港府說要有3間防疫醫院專門應對疫症，但17年過去後僅一間落成。他認為當年沙士一疫後，政府面對經濟下行困境，失業率達7%，而今年失業率更有可能高達10%，令政府難以改善醫院和防疫設施，惟經濟改善後，大家都將疫症拋諸腦後，更沒有人會做。他直言，疫情捲土重來的情況，多數會繼續發生。

另外，袁國勇批評由手機填健康申報表到追蹤患者，都見到香港很落後，認為應該向其他地區學習。