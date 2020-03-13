酒樓結業員工被拖薪43萬　政黨批港府救市唔救人

本地新冠肺炎疫情嚴重，各行各業備受打擊，飲食業更是首當其衝，最近大角咀麗宮薈酒樓解僱約50人，並拖欠全部員工部分薪金，有關金額接近43萬港元。有政黨今午(13日)聯同酒樓工友到勞工處遞交表格，正式向僱主追討欠薪，表達對無良僱主的不滿，他們亦要求政府設立失業援助金，應對未來出現的失業潮。

民協今午表示，周一(9日)接獲48名酒樓員工求助，指酒樓拖欠2月份薪金約82.6萬港元。深水埗區議員李烔和工友聯絡酒樓董事總經理許先生了解事件，及後得悉酒樓於上月29日結業，酒樓原計劃與員工會面，但一直拖延。

該黨副主席兼深水埗區議員何啟明和李烔收到員工求助後，聯同其中48位工友追討欠薪。雖然最終成功獲發近40萬港元，但酒樓仍然拖欠員工約42.8萬港元薪金，何要求酒樓老闆盡快發還拖欠的薪金，他亦協助工友填妥「索償書」，到長沙灣政府合署勞工處申請向僱主進行索償程序。

何形容事件是「冰山一角」，批評政府推出的「救市措施」是「救市唔救人」，未能實際協助市民，預料飲食業日後會陸續出現倒閉潮。他指酒樓老闆打算「自己走咗去，諗住破產欠薪基金會找數」，直斥是不負責任的行為。

何又指，工友日後「一係拎綜援，一係食自己」，但部分人因擁有一定的儲蓄，而未能領取綜援，故要求政府設立失業援助金，幫助他們渡過難關。據悉，該酒樓開業至今約一年半，但近期生意額下跌30%至40%。何批評酒樓老闆的態度欠佳，一直不肯出糧，現時只希望受影響的工友能夠盡快收到糧，保障其家庭成員生活。