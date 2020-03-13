華永墳場圓玄學院提醒　清明掃墓戴口罩

新冠肺炎持續肆虐，4個華人永遠墳場及圓玄學院今(13日)會在清明節期間作出特別服務安排及交通措施，包括呼籲到訪善信佩戴口罩，會為到場人士量體溫，並呼籲提前或延遲掃墓。

政府日前呼籲市民避免清明節當日拜祭，建議可提早或延遲掃墓，或進行網上拜祭。華人永遠墳場管理委員會呼籲市民進入墳場時戴上口罩，又建議市民應分散於清明節當日前後日子前往拜祭。該會轄下柴灣、將軍澳、香港仔及荃灣4個墳場內靈灰閣開放時間將有所延長，清明節正日由早上7時開放至下午6時半。清明節當日及翌日會實施全面封路，除緊急車輛外，其他車輛不得進入墳場。

另外，圓玄學院本周已由上午10時半開放至下午4時，並在清明節(4月4日)和之前的周末延長開放時間，由上午8時至下午5時，希望方便善信分開拜祭先人。為保障安全與健康，到訪善信必須佩戴口罩。

該院副主席湯修齊指出，清明節當日會有交通管制措施，私家車將不能直達學院，要乘搭穿梭巴士；車上會派員協助量度體溫，進入圓玄學院前亦要於入口處再量一次，若有善信體溫過高就要離開。他認為，先人都會希望後人平安，故善信無須介意「唔係正日去拜祭就係不孝」。