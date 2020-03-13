滯留湖北港人求助個案急升　政黨促港府盡快再包機救人

新冠肺炎爆發導致湖北封城，港府於本月4日及5日派出首批共4班包機接回469名滯留當地的港人，但仍有逾千港人在湖北而歸家無期，而港府至今亦沒有公布第二批包機安排。有工會今日(13日)約見政制及內地事務局副局長陳帥夫，指近日接獲的緊急求助個案大增，敦促當局盡快公布新一輪的包機安排。

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪表示，近日接獲的緊急求助由日前的101宗增至158宗，包括嬰幼童及長期病患者，倘政府再不落實第二批包機的安排，或有更多「唔急變到急」的個案。鄧又聯同該黨另一議員陸頌雄引述陳帥夫回應稱，第二批包機將繼續循陸路接送滯留湖北港人到武漢天河機場，今次會重點考慮離機場較遠城市的緊急個案。

有傳因內地政府不肯配合港府才令包機行動延遲，鄧回應指從未得悉此消息，認為接載行動「無阻力」，但強調需內地政府協助才能令滯留湖北的港人及早返港。他又表示有信心政府本月內能再次派出包機，促請當局盡快公布時間表，讓滯留當地的市民安心和有準備。他又透露，接獲多名滯留在武漢周邊地區的港人通知，近日收到香港入境處電話和訊息，相信當局正為新一輪包機行動作身份確認手續和點算人數。

工聯會指，至今收到逾1500位滯留湖北港人的求助，早前已將首批特急個案轉交政制及內地事務局跟進，但仍有94宗個案未獲安排回港。他們近日再收到其他個案，日前再轉介52宗新個案，該些滯留個案中涉及幼童、長期病患或有醫療需要，以及有重要事務而急需回港的港人。該會希望港府積極考慮以宜昌、恩施、襄陽等機場包機方案，或以高鐵等其他方案，接載湖北省西部及北部的市民回港，並減少進入武漢市內而增加受到感染的風險。