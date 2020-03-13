店舖藉疫情拒招待內地客　平機會接600宗投訴

香港社區組織協會上月根據網上資料，指有101間食肆以新冠肺炎為由，拒絕招待內地旅客，疑涉種族歧視。平機會主席朱敏健表示，目前收到約600宗在新冠病毒疫情下，店舖拒絕提供服務的查詢或投訴。他指平機會會繼續跟進，並就有關居民身份的反歧視條例立法展開研究。

社協今(13日)約見朱敏健要求朱調查有關事件，並研究修訂現行《種族歧視條例》，以保障新移民和來自不同地區的人士。社協組織幹事蔡耀昌表示，新移民及內地人被針對一事，在有疫情前已時常發生，希望平機會可正視事件。

蔡引述朱的說法，稱正跟進處理該600宗查詢或投訴，或會就個案進行系統性分析等。至於會否根據法例進行正式調查，蔡回應稱，平機會指有一定困難，因要經會方的會議通過，當中或涉政府制度性問題，並認為現時世衞已定性新冠肺炎疫情為全球大流行，為防疫卻只拒絕招待內地人的說法愈來愈站不住腳，因其他國家亦在大爆發。蔡又指平機會應更主動向政府建議修訂歧視條例。

另外，深水埗區議員李文浩及劉家衡早前在辦事處外，張貼「不為任何藍絲提供服務」及「藍絲與狗不得內進」等告示，朱指言論無違反現行的4條反歧視條例，平機會沒有法律基礎跟進事件，但強調有關行為不恰當，因區議員作為公職人員，不應用任何背景作區分，而是要為區內所有市民服務。