疑妻紅杏出牆趁更衣時淋通渠水　中年漢認罪候判

年近六旬的裝修男工懷疑妻子紅杏出牆，前年10月在家中趁妻子入睡房更衣時向妻淋潑通渠水，事後他一度企圖跳橋自殺，最終冷靜下來決定向警方自首。涉事裝修工今午(13日)在高等法院承認1項意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕液體罪名，須繼續還押至下周三(18日)判刑。

現年59歲被告劉慶球，被控於2018年10月15日，在其位於筲箕灣興東邨興康樓的住所內，向女事主郭秀蘭(50歲)淋潑硫酸，意圖對郭造成身體嚴重傷害。控方透露，被告在內地出生及讀書到中二程度，他與事主及幾名子女同住上址。

案情指，案發當晚約7時，事主在晚飯之後到睡房更衣，被告亦突然跟隨走入房並鎖門，當時事主僅穿內衣褲及一件中袖T恤坐在睡床上。被告與她對質，又將她拖到牆邊，將她的額頭撞向牆。未幾被告從床腳某處拿出一個膠袋，袋內載有一樽通渠水，被告面對面將整樽腐液淋向事主全身，事主尖叫並即時衝出房求救。她的長女見狀，帶她到廁所用水衝身，其兒子報警，被告則離開單位不知所終。

事發後的1小時內，被告先後致電工友及判頭處理工作安排，並透露他剛犯了案，工友勸他自首。當晚約8時半，警員在肇事大廈的大門遇見被告，即時將他拘捕。

警誡下，被告承認因懷疑妻子有染而作案，他向警員表示，他發現妻子近年常常用WhatsApp跟人聊天，某次妻子見他入睡房便即時關上手機。他知道妻子任職健康產品推銷員時認識了一位「程生」，他翻查妻子的手機紀錄，發現妻子與這位「程生」頻頻通電話。他試過致電「程生」，警告對方勿再「搞佢老婆」，對方後來也有將此事告訴妻子。

被告又稱，他很愛妻子，但妻子對他不再忠誠，其妻亦提過若找一個更好的男人便會離他而去，令其很擔心及焦慮。事發後，他想過到行人天橋跳橋自殺，但自殺念頭卻因其兄長突然來電而打消，最後他冷靜下來決定自首。

女事主事後送院救治，證實全身約50%至60%表面二級化學燒傷，傷及面部、身軀、背部、四肢以至外陰等。及後她需接受多次清創手術及復康治療，至去年1月出院，出院後仍需穿壓力衣控制疤痕及接受物理治療。

辯方透露被告從子女得知，事主現時面部及頸部仍留有疤痕，但活動能力已逐漸恢復。辯方向法庭呈上多封求情信，被告的子女形容被告是好爸爸，事主則希望法庭考慮被告的年紀從輕發落，好讓被告晚年得到子女的照顧。辯方指，被告因一時衝動犯案，事主已離他而去，重犯機會低。法官決定押後判刑。