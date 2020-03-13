海關搗破2條有毒消毒酒精銷售鏈　先後拘20人

香港海關近月接連以快速行動結合全面調查，成功搗破兩條懷疑附有虛假商品說明，並含有毒甲醇成分消毒酒精的供應及銷售鏈，由2月下旬至今日（13日）合共拘捕20人，包括涉案產品的供應商、藥房負責人及店員。行動中檢獲共284瓶懷疑附有虛假商品說明的消毒酒精，目前正循《商品說明條例》及《消費品安全條例》作雙向調查。

早前有市民舉報指屯門區內有藥房懷疑售賣附有虛假成分說明的消毒酒精，海關隨即於涉案藥房集團店舖試購一款標示為「75%乙醇」及「1公升」的消毒酒精。化驗報告顯示，該款消毒酒精含有少於0.1%的乙醇，但有毒甲醇含量則高達52%；報告亦同時顯示其淨含量為737毫升。根據化驗結果，涉案產品涉嫌違反《商品說明條例》及《消費品安全條例》。

關員翌日搜查涉案藥房集團的辦公室，以及其位於全港不同地區的20間分店，同時巡查全港各區共236個零售點，檢獲共174瓶懷疑附有虛假成分說明的消毒酒精，並拘捕藥房集團的1名董事及6名店員。海關其後再於二月底至今日，拘捕該集團另外5名董事，以及3名源頭供應商，15名被捕人士正保釋候查。

於另一宗案件中，海關於粉嶺一間藥房試購一款標示為「乙醇含量75%」及符合相關國家標準的抗菌消毒液。化驗報告顯示該款消毒液的乙醇含量為69%，亦夾雜8.2%的甲醇成分；該產品以標示為500毫升的透明膠瓶作銷售，但報告顯示其淨含量為478毫升。海關於本月2日在4間目標藥房檢獲110瓶懷疑附有虛假成分說明並含有毒甲醇成分的消毒酒精，拘捕1名藥房董事及3名店員，於2日後再於觀塘拘捕一名向案中藥房供應相關產品的貿易公司負責人，5名被捕人全部保釋候查。

連串行動是「守護者」特別執法行動的一部分，行動於今年1月27日開始，截止昨日（12日）為止，已出動超過3,200人次，於全港各區零售點巡查超過2.2萬間次，以確保市面出售的防疫產品符合《商品說明條例》及《消費品安全條例》的規定。

海關亦全面巡查、試購及檢視於全港各區出售的外科口罩，並已就市面上出售的外科口罩試購超過90個樣本，所有合乎含菌量標準；同時就市面上出售的酒精搓手液試購超過10個樣本，全部合乎重金屬含量及含菌量測試標準。