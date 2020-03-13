尖東站路軌昨現裂縫　港鐵被揭3日前曾目測檢查無發現

西鐵線柯士甸站與尖東站之間往紅磡方向的路軌，昨日因出現裂縫導致列車服務一度受影響。

西鐵線柯士甸站與尖東站之間(往紅磡方向)的路軌，昨日(12日)被因出現裂縫而導致列車服務一度受影響。消息指，港鐵維修人員於事發前3日、即周一(9日)曾經巡查涉事路軌，在目測情況下未有發現問題。港鐵回覆證實事件，並指今日(13日)凌晨已更換了損毀路軌。

據指涉事路軌出現的一條裂縫是垂直斷裂，而裂開後的兩個路軌截面並沒有左右移位，因此昨日港鐵用鋼板作臨時鞏固損毀路軌後仍安排繼續行車。消息指，一般而言除了路軌移位外，若斷裂路軌的裂縫闊度大於30毫米，便會影響行車安全，必須停駛，換言之昨日涉事路軌的裂縫闊度估計少於30毫米。

消息又指，涉事路軌曾於周一凌晨收車時段，有維修人員巡查路軌情況，以目測方式進行檢查。港鐵回覆時表示，工程人員初步檢查後發現涉事路軌有一條垂直裂縫，而涉事路軌已經更換，並送往化驗所檢測分析斷裂原因。港鐵指，涉事路軌曾於上月28日凌晨，以「超聲波軌道探測車及軌道及架空電纜幾何記錄車」進行檢查，並於周一凌晨由巡路員作目視檢查，檢查結果顯示路軌狀況正常。