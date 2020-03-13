警連破油麻地金行及便利店劫案　拘4男包括3尼籍漢

警方連破油麻地2宗劫案。庇利金街47號一間金行，上月18日下午1時許，突然遭2名身穿深色衫褲的南亞裔男子闖入，其中一人持利刀指嚇職員，另一人則揮錘扑爆飾櫃玻璃，掠走總值約14萬港元的金鏈，賊人得手後遺下利刀，迅速奪門逃去無蹤。

油尖警區刑事部人員翻閱現場大量閉路電視片段，再經深入調查後，成功鎖定疑犯身份，前日(11日)及昨日(12日)採取行動，先後拘捕3名年齡介乎23至25歲的尼泊爾籍男子。警方調查3人後，相信1人為當日負責落手的劫匪，其餘2人則有份提供運輸工具及武器，俱涉嫌行劫被捕。行動中，警方在其中2人的住所檢獲2條金鏈、1個背囊及1件外套，相信與案有關。所有被捕人士現正被扣留調查，拘捕行動仍在進行中，不排除之後有更多人被捕。案件交由油尖警區重案組跟進。

另於昨晨6時許，一名戴口罩男子進入油麻地西貢街一間便利店，就地取材使用放在店內收銀處的𠝹刀，威嚇店內職員打開收銀機，成功劫走2,300港元後奔逃而去。油尖警區刑事部透過「天眼」片段等多方向追查，鎖定一名目標男子，今晨(13日)掩至油麻地區，以涉嫌行劫拘捕該名報稱無業的40歲本地男子，及後將他押返住所搜查，再檢獲其犯案時穿着的衣物。案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。

油尖警區署理刑事總督察李啟森表示，警方留意到近期本港多處均發生行劫案，他強調行劫屬非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判處終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。