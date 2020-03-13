染疫漢居林村梧桐寨　村民斥衞生署無知會沒派人消毒

新冠肺炎繼續肆虐，衞生防護中心公布今日(13日)新增3宗確診病例，其中一宗確診的67歲男商人居於林村梧桐寨。該名男子於上月27日至本周日(8日)曾到英國，並於周日晚乘坐國泰CX250的頭等座位從倫敦返港。他回港後於周一(9日)與數名同事於北角英皇道625號的辦公室上班，到周三(11日)出現病徵後駕車到律敦治醫院求醫，至今日確診；他在英國期間時曾與一名意大利人相處，但對方並無確診。

東網記者今午到林村梧桐寨，發現村民驚悉該名男商人確診後議論紛紛。受訪的村代表丘玉生及丘觀達表示，該村有超過80戶、大約200人居住，村民得悉有住户確認肺炎後大感驚訝，現時全村人心惶惶。

村代表又批評衞生署知悉有人確診後一直未有通知村民，並對署方未有派員到場進行清潔消毒大感不滿。村代表又指，由於村民沒有佩戴口罩的習慣，因此對村內是否有人染疫感擔心，希望政府到場測試及消毒，讓村民安心。