非法售賣含尼古丁第1部毒藥　兩男賣家被捕

衞生署接獲市民投訴，於深水埗一零售店購得兩款名為「火器小辣條2.0」及「ammo霧化煙彈」的電子煙液體產品樣本作檢驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，兩款樣本均含有尼古丁，屬於《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥。事件正繼續調查中。衞生署與警方今日(13日)採取行動，以涉嫌非法售賣及管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品罪，拘捕兩名分別61歲及32歲男子。

署方呼籲市民切勿購買或吸食兩款含有未標示尼古丁成分，並用於電子尼古丁傳送系統(俗稱電子煙)的液體產品，呼籲已購買上述產品的市民應立即停止使用。若有懷疑或使用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見，亦可於辦公時間內，將產品交予灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室衞生署藥物辦公室銷毀。

根據《藥劑業及毒藥條例》，含尼古丁的電子煙產品屬藥劑製品，必須先向香港藥劑業及毒藥管理局註冊才可在香港售賣。此外，第1部毒藥只可在註冊藥劑師監督下於藥房出售。非法售賣或管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品屬刑事罪行，每項罪行的最高罰則為罰款10萬港元及監禁2年。