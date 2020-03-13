政Whats噏：病毒叫法拗到超時　內會選主席又得個吉

疫情陰霾下唔少企業都畀員工在家工作或提早放工，但議員就要繼續返立法會議事。內務委員會今日(13日)召開第12次會議，繼續討論選主席嘅程序，不過一眾泛民未開會就嗌收工，話怕人流聚集會出現交叉感染，本以為會議完結，點知泛民同建制議員就住病毒應否用地名命名拗到超時，嚟攞場開財務委員會嘅陳健波仲畀人趕埋出去，最終拗咗近兩個鐘都係煲無米粥。

內會因為主持人郭榮鏗冇限制議員發言時間，加上新冠肺炎疫情取消咗幾次會議，所以近5個月都未選到主席。會議開始時，郭榮鏗提到「武漢肺炎」，隨即畀漁農界議員何俊賢同議員葛珮帆話，用「武漢肺炎」稱呼疫情係歧視，會令武漢人日後抬唔起頭做人。有泛民議員就反駁，未見過德國人對德國麻疹同伊波拉病毒個名反感，議員郭家麒亦反問，點解無人要求將「香港腳」改名做「真菌腳」喎。

原定個半鐘嘅會議就因為拗病毒名超晒時，陳健波入嚟叫郭榮鏗交場時，就反被指妨礙內會進行，仲畀保安趕走埋添。議員何君堯見狀就相當不滿，衝埋主席台對住郭不斷重複「你濫權！」議員周浩鼎同黃定光亦嗌埋一份。泛民議員亦不甘示弱，一齊重複「抬出去！」嘅口號，最終會議喺一片爭吵聲中落幕，然後選主席嘅進程都係得個吉。