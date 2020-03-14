警去年處理爆炸品案按年升6成　炸藥份量少殺傷力大

反修例暴力抗爭汽油彈亂掟、並置放自製炸彈，警方爆炸品處理課去年6月至今年1月共處理162宗爆炸品案件，警方同期接獲59宗炸彈嚇詐報告。爆炸品處理課去年處理的案件亦比前年增升逾6成。該隊伍講解爆炸品在室內所造成的損壞，示範不同分量炸藥所造成的破壞力，警方強調，爆炸品沒有指向性，會對附近的人及財產破壞極大。

警方考慮到安全和場地的問題，這次示範選用了高性能、較穩定炸藥RDX。爆炸品處理課炸彈處理主任(爆炸品處理課)(行動部)李展超介紹，示範分別會引爆250克和500克的RDX。2個模擬引爆會在一間約150平方呎單位內，250克炸藥和鐵釘放在金屬罐、模擬炸彈威力，比對房間內的椅子、衣櫃、電視機及人形公仔受到何等程度破壞；而500克炸彈則會放在房內垃圾桶內引爆。

引爆250克RDX炸藥時，一聲巨響，示範房間煙霧瀰漫，窗戶爆開，單位內假人雙手斷開、衣服炸爛，衣櫃門破損嚴重、門檻鬆脫，在牆壁、衣櫃看到鐵釘飛出痕迹。當引爆500克RDX時，威力和破壞力比前更鉅大，極濃焦臭味，房內所有傢俬雜物無一幸免支離破碎、鋁窗飛脫、牆壁剝落、門檻完全鬆脫。

高級炸彈處理主任(爆炸品處理課)(行動部)高級警司馬偉德指出，示範並非指定是任何案件，而是希望向公眾展示，無論炸藥多細小、高性能或低性能的炸彈，皆具極大傷力。