處長專訪︰救人組赴疫區最前線　助港人撤離

曾國衞(右)與協助在外香港居民小組人員一直協助在疫區的港人。(何天成攝)

俗稱「救人組」的入境處「協助在外香港居民小組」一直肩負拯救港人的任務，入境處處長曾國衞指3次撤離共動員逾500人，日本及武漢分別有52及26人親赴疫區最前線，通宵達旦工作，不少為救人組人員，其餘人員負責聯絡當地政府機構，以及與求助人保持聯繫。他坦言：「好多同事自願去完日本去武漢，令我好感動……同事番到嚟都會有壓力嘛，有家人唔畀佢哋返屋企要住酒店，有小朋友嘅家人又唔畀佢哋掂。」

曾續稱，救人組編制約有20多人，另有數百個後備名單人員會接受定期訓練，必要時會調配到救人最前線支援。他憶述帶隊前往日本連同已在當地人員共91人，而去武漢則有26人，部分更是首批曾前往日本的人員。他指兩度要求同事赴疫情爆發地區工作，存在的風險難以預料，他要求衞生署派員向有關同事清楚描述有關危險性，直言：「老實講，當時同依家個個都談『武』色變，武漢就好似疫區，你深入疫區就係會令人擔心。」

首晚在日本的酒店大堂內，他憶述與一眾同事商討翌日行動細節時稱︰「佢哋都係啱啱落機就喺度傾，有其他同事就準備名牌，通宵達旦工作，真係好感動。」他見有同事協助滯留武漢的港人時，近距離為長者填申報表，已囑咐同事跟衞生署指示做足防禦措施，並說︰「我最擔心同事唔小心受感染，幾成功嘅行動都好，如果同事唔可以平安返嚟，都係唔成功。」

至於後勤打電話的人員都好重要，曾指：「同佢哋逐個講電話，問『到未呀，去到邊？記住唔好遲，記得戴口罩』，呢啲支援工作都好重要。」