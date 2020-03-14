處長專訪︰妻子何珮珊短訊打氣「為你驕傲」

剛陽味十足的入境處處長曾國衞，談及愛妻時流露柔情一面。他親自請纓赴日本救人，向任職海關副關長妻子何珮珊「報告」後，妻子淡淡然未有表態，翌日卻默默地將護照放在枱面，舉動雖小，但已盡在不言中。武漢之行，妻子也沒有多言，但他出發時就收到妻子發出的鼓勵短訊：「我也為你感到驕傲！」他更笑言：「其實武漢返嚟之後，太太仲畀我入屋，已經係最大嘅支持！」

曾國衞與何珮珊借調保安局期間結良緣，結婚13載，夫婦經常心照不宣。曾指妻子從來不會就任何事稱讚自己，即使自己決定親赴日本救援行動告訴妻子，最初也只是沉默，曾憶述：「我老婆唔出聲……第二日就將我護照放喺枱面。」他解釋，由於「兩公婆」都在紀律部隊，溝通形式都是「唔會多廢話」，並說：「好多時候都係一個動作就知，咁就大家都明。」

至於去武漢疫區，曾國衞指妻子知道後也是默不作聲，但他今次上機前卻收到妻子的短訊：「你作為部門首長以身作則，帶領入境處同事面對挑戰，我也為你感到驕傲。萬事小心、一切順利、安全歸來！」一番話已為他打下強心針。