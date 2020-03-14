新一輪救港人行動料再帶隊　入境處處長曾國衞︰我當仁不讓

新冠肺炎疫情席捲全球，大批港人滯留疫船疫區，入境處處長曾國衞半個月內三度帶隊赴日本及武漢採取撤離行動，分七班包機接回六百六十二名港人。他形容「鑽石公主號」救人行動一波三折，瞬息萬變的消息令他幾乎心臟停頓，而在武漢他堅持要點對點將港人送到機場亦大獲好評。目前仍有十六名確診及一名被隔離港人留在日本，其中三人情況危殆，曾國衞已派員留守跟進，尚有三千多名港人滯留湖北，港府短期內會宣布新一輪救人行動，曾國衞料會再度帶隊，直言：「救人無小事⋯⋯我當仁不讓！」

曾國衞接受東方報業集團獨家訪問時講述三次撤離行動的心路歷程，上月十七日赴東京七天救港人，他坦言﹕「由通知去到安排成行，大概得兩日時間，你嗰時係乜都唔掌握，當時話有三百幾個港人，但實際具體情況你都掌握唔到。」他在駐京辦工作時有多次協助在內地遇上車禍及事故的港人的經驗，故當知道港府計劃撤走郵輪上的港人，決定親自帶隊，一方面提升同事士氣，另一方面政府高度重視行動，一旦出了狀況，他可在場指揮及協調。

「難度在於有三百幾個人，佢係咪完全返來呢？呢個已經係第一個不確定。之後日本話檢測，但幾多人做檢測？做幾耐？幾時先放落船？又唔知，點樣放法，你又唔掌握。」曾抵日後在機場及碼頭部署，與同事通宵分配工作，但首班包機獲日方通知只有三名港人可落船，曾心裏焦急，透過外交部駐港特派員公署代表及中國駐當地大使館與日方洽談，其後落船人數增至一百零六人，結果首班包機由晚上九時延至凌晨五時才起飛。

至第二班包機，更令曾心急如焚，因包機傍晚六時起飛，但日方要先讓其他國家人士離開，之後又突然指有十七名已到達登記閘口的港人是緊密接觸者，另有一名已登上旅巴的港人被指確診，均不能登機。惟日方之後又指十七人可登機，登旅巴港人無確診，曾國衞直言：「呢啲事不斷反覆，令人好煎熬。」雖然日本官員不停鞠躬道歉，但結果該十八人最終要自行購買機票回港。

而第三班包機，他收到一對確診夫婦的信件，指三名子女不屬緊密接觸者，他與日方商討後終讓三人落船，雖然其中兩人回港後確診，但他相信回港接受治療會較好。曾國衞在日本深深感受到船上港人的憂慮，其中一對年紀較大的夫婦告訴他：「最驚有人嚟敲門……驚可能係有人話佢確診，可想而知個壓力幾大，每日擔驚受怕。」該處獲悉日本於本周一凌晨取消港人免簽證待遇，隨即派員接替之前留日人員，令支援行動得以延續。

至本月四日，曾國衞再踏征途，帶隊到疫情更嚴重的武漢撤走四百六十九名港人。他直言：「我叫啲同事冒險，如果我自己唔去冒險嘅話，咁過唔到自己。」他堅持「做人做到底，送佛送到西」的信念，封城後當地交通受影響，既然要接，就要貼心及高效率，故他安排車輛接載港人由家門到達機場，結果就連當地人也說：「做香港人好幸福，好多國家撤僑也要國民自行到機場。」

當他登上最後一班包機，機上廣播後傳來港人拍掌聲致謝，都令他感到欣慰。曾國衞已接受兩次病毒測試證實無感染，他本周內與政制及內地事務局官員開會，相信港府會好快公布下一次撤離行動，料再由他帶隊赴武漢。「有人問點解要處長親自帶隊？我覺得我係當仁不讓。」他希望每次行動都可以將港人安全帶回家。