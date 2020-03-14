短期內無法確保N95供應　醫管局被批錯失補充裝備黃金時機

醫管局行政總裁高拔陞表示，由於短期內未能確保N95口罩供應，使用方面需要合理地作出優先次序，而霧化程序工作屬最高危。高拔陞又指在疫情爆發初期，無預料到全球防疫物資供應鏈會停頓，採購有很大困難，但他不認為自己判斷錯誤。不過公共醫療醫生協會會長馬仲儀就不認同，認為醫管局錯失檢視和補充防護物資的黃金時機。

高拔陞表示，按照世衞指引，照顧確診者時未必一定要配戴N95口罩，但這種文化和習慣在香港已維持多年，他同意不應隨便更改，又認為不是每個情況下戴N95口罩都是「著數」，面罩亦重要。他又說，基於多個國家和地區，對防護裝備都有出口限制，令醫管局難以規劃服務，但強調留有足夠防護裝備予員工是他們最優先考慮。至於新冠病毒的試劑，目前存量應足以使用10個月。

對於有前線員工曾指，曾經收到信息，為確保有足夠N95口罩存量，照顧肺結核患者都未必可以用N95口罩，高拔陞澄清，從來沒有說過照顧肺結核患者時不需用N95口罩，相信只是溝通問題。他又說，明白員工對於多次更改新冠肺炎下防護裝備的使用指引會感到不開心，但他指出，沙士時期亦經常更改指引，若與17年前比較，現時可用的裝備已多很多。

高拔陞又說，暫時來說，對於疫情的應對仍然樂觀，但將心比己，必須向員工提供合理裝備，不過如果現實真的做不到，唯有選擇繼續削減部分服務，如果到減無可再減又如何處理，他說現在「唔敢包」，要再考慮不同情況。

馬仲儀則認為醫管局管理層沒有把握機會，在去年年底內地通報疫情後，盡早檢視及補充防護裝備的存量，形容是錯失黃金時機。她認為，今年1月就應該居安思危，而且不能以當年豬流感的準則，只是儲備3個月的防護裝備。

馬仲儀指，目前全球都採購防疫物資，對醫管局未來可以採購足夠數量並無期望，唯一希望是本地科研人員，可以為前線醫護人員研發更多防護裝備。