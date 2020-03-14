東方日報A1：全球股災疫劫　各國泵水救市

環球股市在「黑色星期五」上演「大奇迹日」！在各地中央銀行連日「泵水」刺激下，由多個亞太股市到歐美股市，均出現絕地反彈，港股恒生指數由跌最多1,789點，縮窄至收市只跌276點，收報24,032點，成功守住24,000點大關。不過，分析認為，現時私人投資信心非常疲弱，透過「放水」刺激經濟的效用成疑，股市仍未擺脫大幅波動的格局。

回溯美股周四大冧市，儘管聯儲局「放水」消息一度使道指跌幅縮窄逾半，但很快重拾跌勢，道指周四收市瀉2,352點或9.99%，以百分比計僅次於八七年股災，以點數計則是歷來最慘。

環球央行新一輪「泵水」行動始於歐洲央行周四擴大量化寬鬆（QE）規模，之後美國聯儲局於香港時間周五凌晨宣布加碼向短期融資市場注資5,000億美元，周五規模再提升至1萬億美元。同日從日本到澳洲的央行亦紛紛向市場注資。

在昨日中港兩地收市後，中國人民銀行宣布定向調低存款準備金率（定向降準），減少銀行鎖起的資金讓其放貸。該行決定對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點，以及對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準1個百分點，合共釋放長期資金5,500億元人民幣。人行表示，這次定向降準有效增加銀行支持實體經濟的穩定資金來源，並促進降低小微、民營企業貸款實際利率。

預期各國陸續刺激經濟，港股恒指昨開市暴瀉1,789點，觸及22,519點的逾三年低位後旋即轉向，並且接連收復23,000及24,000點心理大關。內地股市跌幅亦顯著縮窄，其中上海滬綜指曾瀉4.22%，收市僅跌1.23%。至於澳洲股市昨曾挫逾8%，收市卻倒升4.4%，泰國股市昨早段一度跌停板，冧超過13%，最終收復所有失地。

歐洲股市周五亦全線上揚，英、法及德國股市升至少7%，區內新冠肺炎疫情最嚴重的意大利，股市更勁升逾17%。美股於美國時間周五早段亦出現「V彈」，道指勁升1,339點，高見22,540點，標指高開151點，報2,632點，納指亦大漲449點，報7,651點。

港股美國預託證券（ADR）美國時間周五早段普遍下跌，其中滙豐控股報45.22元，較香港周五收市價低0.48元；騰訊控股報358.51元，較港低6.49元。若按比例計，相當於恒指跌179點。

財政司司長辦公室表示，本港股票、期貨及衍生工具市場均如常有序地運作，而貨幣和外匯市場亦保持穩定，港元匯率及利率大致保持平穩，沒有不尋常交易活動；至於銀行體系亦有充足的資本支持，流動性亦保持充裕。

不過，已在基金行業打滾逾三十年的「基金教父」雷賢達直言，現時投資者最好甚麼也不要做，「股市依然會大幅波動，呢兩個幾月應該睇定啲先」。

雷氏認為，之前美股「插水」是由過熱逐漸回歸其應有水平，而且新冠肺炎疫情影響全球，其中美國才剛剛開始爆發，至少要等多兩個月觀察疫情發展，中央銀行「放水」並不能令因為疫情而低迷的私人企業投資信心迅速復原。

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