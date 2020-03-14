馬尼拉明起封城1個月　菲傭改機票趕尾班機回鄉

新冠肺炎全球大流行，菲律賓總統杜特爾特突然緊急宣布將於明日(15日)起將首都馬尼拉「封城」，直至下月14日，對於在港的菲律賓女傭及僱主都大受影響。距離封城還有最後一日，今日(14日)香港前往菲律賓馬尼拉及宿霧的航班共有3班，有不少外傭於航空公司櫃位辦理登機手續趕「尾班機」。

在港任職女傭兩年的菲律賓人Kriezel表示，原訂於下周一(16日)回馬尼拉，但由於「封城」消息突然，所以改機票提早今天回去。她指，剛完成僱傭合約，可放心回鄉探親，待封城完成後再回港續新合約。她自己回國後會於當地居家隔離14天，期間不會外出，預計完成隔離後，確保自己身體健康後才返港。

Ivy在港任職女傭一年，並未完成僱傭合約，因當地疫情嚴重，擔心在家鄉的女兒，故請假天回去探親。她指原本只請假14天，但由於封城一個月被迫延長假期，幸獲僱主體諒，允許她解封後才回港繼續工作，她感恩遇到好僱主，並對自己能搭上封城前最後一班飛機感到幸運。為減低感染風險，她乘飛機時亦會做好保護措施，戴緊口罩及常備酒精搓手液洗手。

陪同Ivy前來機場的菲傭Presco指，聽馬尼拉家人轉述，當地疫情持續擴散，確診個案日益增加，情況與香港一樣嚴峻，當地民眾都十分緊張。不少原本打算來港打工的妹妹都被迫取消工作計劃。而因應香港疫情蔓延，她已連續多月沒有出街，是今日送姊妹機才稍稍放鬆出外，隨後又會立即回家做好自我隔離。