港府防疫後知後覺　何栢良料英國確診急升促發紅色遊警

港府防疫工作一直被批「慢九拍」，至昨晚(13日)才宣布下周二(17日)凌晨起，所有抵港前14天內到過南韓其他地區，及歐洲神根地區全部26個國家人士，都要家居檢疫。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(14日)在電台節目表示，有關地區的確診密度較香港高，當中意大利確診新冠肺炎個案數字升幅已超越南韓，認爲政府早前因南韓疫情拒絕當地旅客入境，但至今仍然未拒絕意大利旅客入境，做法欠一致性。

他又特別對英國疫情感到擔心，預期感染個案將會急升，認為港府須採取較果斷做法，將英國與歐洲神根地區國家看齊，實施同樣檢疫措施。他稱曾建議政府考慮拒絕非本港居民由歐洲入境，但估計可能當局檢視香港過去數月的確診個案後，認為有關人數不多，因此無採納提議。

何重申，港府在防疫政策上應跟市民「講真話」，多些解釋制訂政策時的考慮，才可與市民「企埋一齊」，又強調疫情至今仍未有獲確認的有效藥物，亦沒有疫苗，提醒市民要注意衞生。