旅行社得幾個百分點生意　姚思榮：旅業值冰封時期

在修例風波及新冠肺炎疫情雙重夾擊下，香港經濟受到重創。旅遊界議員姚思榮今早(14日)在電台節目表示，香港旅遊業正值冰封時期，不少旅行社只剩餘幾個百分點的生意，形容情況比2003年沙士時更差。他指近期不少報了團的客人都要求退團，但因部分地區並無紅色外遊警示，令旅行社難以退款，但旅行社會盡量配合。

同場的旅行社東主協會會長葉慶寧指，自港府向不同國家發出紅色外遊警示後，不少在外地的旅行團都提早返港，旅行社近期的工作主要是為他們撲機位，但由於航空公司縮減航班，令機位供應緊張。他又希望政府容許旅遊業，動用旅遊業賠償基金中的3億港元，讓旅行社可以獲得一筆款項渡過難關。

不過姚就指有一定困難，並引述政府就是否可行的回覆指賠償基金雖是由旅行社出資，但實際上是旅客的錢，故他希望政府能推出新一輪的防疫抗疫基金等措施，協助業界及從業員。

酒店業主聯會執行總幹事李漢城則稱，歷經7個月的社會事件令香港酒店入住率及收益大減，加上出現疫情，入境人數大跌，業界現時是以「有幾多間房有人住」來計算生意。他希望政府能為酒店從業員提供協助，以保障員工的生計。