陳健民刑滿放監　佔中案黎智英仲未落鑊

因發起及煽動2014年違法佔領中環行動的戴耀廷、陳健民、朱耀明等人，去年4月被法庭裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾等罪罪成，陳健民判囚16個月，在扣減假期後，今日(14日)刑滿出獄。他早上離開壁屋監獄時表示，11個月的獄中生涯雖然艱難，但並無後悔。有學者批評，連5年多前佔中事件的發起人皆已陸續刑滿出獄，但同樣參與違法佔中的壹傳媒黎智英仍逍遙法外，而黎涉嫌於2017年刑事恐嚇東方報業集團男記者案，律政司亦在兩年半後始決定落案起訴，而秘密捐款予民主派政黨或人士的「黑金案」更被「放生」，質疑律政司害怕黎背後的外國勢力，迴避跟進案件，促嚴肅跟進。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，佔中3子罪有應得，而黎智英在佔中期間的角色亦不遑多讓，但5年半過去，此案就如同「石沉大海」一樣，檢控未見進展。另一方面，黎在去年8月31日參與非法集結一事同樣是證據確鑿，舉證上難度不高，令人質疑律政司一直延後檢控的背後另有原因。他透露，有可能影響律政司檢控的原因有3個：第1是懼怕黎智英背後的外國勢力；第2是擔心黎作為傳媒老闆，對社會輿論有影響力；第3則是擔心拘捕黎會引起其支持者的眾憤，引發更大規模的示威行動。

陳偉強又指，若以佔中3子的案件襯托黎智英涉嫌刑恐東方記者一事，事實上刑恐一案相對簡單，亦已證據確鑿，律政司跟進時的行政手續亦較為簡單，但如此簡單的案件，卻拖了逾2年半之久。至於黎涉秘密捐款逾4000萬港元予民主派政黨或人士的「黑金案」，律政司司長鄭若驊更在上任後不久就決定不檢控黎，令公眾嘩然。陳認為政府有必要公開解釋原因，以讓公眾相信香港的法治精神，證明在香港沒有人可以凌駕於法律。

時事評論員陳雲生表示，自5年半前違法佔中開始，社會上已有聲音質疑香港司法制度的公平性，不同政治立場皆對司法制度出現不信任，甚至認為「法治已死」，他指引發此現象的根本原因是政府高層和司法人員「自毀長城」。他批評，黎智英作為違法佔中主腦的角色無容置疑，在佔中案有人需要服刑的同時，黎卻仍然逍遙法外，司法機關不檢控之餘，「連一句解釋都無」，難免令市民失去信心，覺得「法治已死」，他認為政府應盡快糾正錯誤，調查及拘捕「佔中的罪魁禍首」黎智英。

談及黎被控刑恐及非法集結罪，陳雲生指該2宗案件，只是黎在過去5、6年間罪行最輕的兩項，若只論該2宗罪，檢控亦「來得太遲」。單單是黎刑恐東方記者一案，警方一早已完成調查，只待律政司檢控，但卻一拖再拖，幾年間逃避檢控，令人質疑是否香港「有外國勢力就可以為所欲為」、司法機關是否覺得黎的「老虎屁股摸不得」。他認為香港應如其他國家一樣，設立獨立的機構監察司法機關運作，以維持港人對法治的信心。