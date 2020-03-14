往返歐洲航班如常升降　留學生憂疫情急返港

新冠肺炎在全球蔓延，歐洲多個國家出現爆發迹象，港府昨晚(13日)對歐洲神根地區國家發出紅色旅遊警示，且由今日(14日)凌晨零時起，由意、法、德及西班牙國內多個地區入境者，需於抵港後進行強制家居隔離。

赤鱲角香港國際機場今日仍有多班歐洲航班抵港。其中由德國經香港返回珠海的Christine Beijer指，自己家鄉的情況尚好，現時大型活動已被取消，劇院等公眾場所亦已關閉。另外亦對香港入境防疫措施感到放心，指有入境人員詳細檢查健康申報表及為入境人士量體溫。

乘客華小姐及黃先生均為海外留學生，兩人不約而同批評歐洲當地防疫意識不足，因擔心疫情趕回香港。其中黃先生指英國部分市民「處變不驚」，更會認為戴口罩的人是「異類」。他亦透露當地有傳言指，未來兩星期內會宣布停課，擔心屆時搶不到機票回港，認為香港疫情尚算受控，返家後會自我隔離14日。

在芝加哥留學返港的謝小姐則指，現時當地已宣布停課，部分課程改為網上教學，至今年9月始會復課。她認為當地及香港的防疫意識相差不大，但在芝加哥就較少人戴口罩，因有人認為戴口罩無助防疫，因此認為在港留在家中較安全。她亦指入境的健康申報及查問不算詳細，把關方面可做得更仔細。

此外，港府亦宣布在下周二(17日)凌晨零時起，由南韓其他地區及26個歐洲神根地區的抵港人士，均要接受家居強制檢疫。