新一輪湖北包機細節將敲定　曾國衞：港府很快會公布

港府早前先後派出4班包機接滯留湖北港人返港，惟仍有不少港人被困當地。入境處處長曾國衞今(14日)在電台節目中表示，政府跨政策局正討論安排第二輪包機，接載滯留湖北港人返港的安排，即將會敲定細節，預料政制及內地事務局局長聶德權，很快會作出相關公布。曾又指，由於武漢是疫情「高發區」，入境處相關同事聽到要去武漢，都有點擔心和有心理壓力，但他理解湖北省長時間封城，當地港人想盡快回港，強調會作多方面考慮。

曾指近期工作量大增，並數度親自視察關口情況至凌晨。他又表示兩次參與包機都有不同經驗，指當時參與日本包機時，詢問當地官員關於檢測結果，當地官員都「答唔到」，感覺日本較官僚，幸得國家與日本交涉才能接載市民回港。他續指對比到武漢包機，當地政府多次全力支持，形容「自己地方方便啲」。

保安局副局長區志光則指，香港有眾多考試如不少專業的行內試，故要考慮及平衡各方面，有關內地生來港考試延長簽證則要再研究，談及何時再進行第二次湖北包機，他指當細節敲定就會公布。

至於早前派包機接載日本「鑽石公主號」港人返港期間，需要與日方進行多輪交涉，亦要經多番溝通，才可到當地醫院探望確診港人，區說日方採用的治療方式，與香港相若，部分確診港人亦已經出院並回港。