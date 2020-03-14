涉以失效支票網購騙財 詐騙集團14男女一網打盡

近日發生多宗網購騙案，騙徒以失效支票及偽造的銀行入數存根，騙取賣家貨物金錢。警方商業罪案調查科經深入調查及情報分析，成功鎖定一個詐騙集團，並於本月9日至13日間執行代號「標竿」的拘捕行動。警方相信行動已成功瓦解目標詐騙集團。

行動中，警方拘捕共12男2女，年齡介乎15至51歲，包括兩名分別31及32歲的男主腦，及其他骨幹成員。相信被捕人士涉及41宗相關騙案，涉案金額逾800萬港元。

商業罪案調查科署理警司黎偉俊指，警方突擊搜查位於紅磡區的兩個單位，在內拘捕2名集團男主腦，並在單位內檢獲相信為集團成員與騙案事主的聯絡記錄、偽造身分證明文件、偽造銀行轉帳記錄、電腦及影印機等，亦發現一批贓物，包括智能電話、手提電腦、名貴手錶、衣飾、口罩及現金等，總值約50萬港元，單位內亦藏有少量毒品。

黎續指，該批被捕人士中，部分疑有黑社會背景，其中6人已被落案控以「串謀詐騙」及「藏毒」等相關罪行，其餘人士則仍被扣留調查，包括該名相信被指使作「跑腿」的15歲被捕人。

商業罪案調查科高級督察鄧國軒指，涉案詐騙集團分工仔細，有專人在各個網購平台上尋找擸物，向賣家聲稱欲購買各種名貴貨物，並指可以銀行轉帳方式全數付款。其後騙徒以報失支票、小額銀行禮券等方式入數後，再以偽造的銀行轉帳記錄，向賣家謊稱已經付款。

賣家若不留神，未有察覺相關轉帳並非即時轉帳便會上當，並將貨物交給詐騙集團的「跑腿」。而當「跑腿」領取貨物後，會按指示將貨物變賣套現，並將所得上繳主腦。其中騙徒更會謊稱不小心「入多咗錢」，要求賣家將餘額存入第三方電子錢包，受害人因而貨財兩失。詐騙集團亦會招攬想「搵快錢」的人士，指使他們充當跑腿，或要求他們提供銀行戶口或身份證明文件，以開辦電子錢包戶口。

商業罪案調查科高級督察柯詠恩提醒指，市民作網上交易時要小心注意，尤其當賣家要求以支票入數付款，或要盡快交易時，要更多加留意。並強調不應將個人銀行戶口或身份證供人使用，以免誤墮法網。