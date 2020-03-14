零售業生意暴跌港府下周或發津貼　議員轟拖太慢

香港受新冠肺炎影響，各行各業生意大受打擊，尤以零售業首當其衝。據了解，港府將在下周公布有關資助零售業的計劃詳情，並以統計處的19個類別分類業界不同行業，大集團或連鎖式營運者亦會獲資助，但會設上限，即不論集團擁有多少分店，均會獲得定額資助，獨立營運的零售商戶將可獲全數資助。有議員形容業界「水浸眼眉」，促請港府盡快發放津貼。

政府早前在300億港元的防疫抗疫基金中，預留約56億港元推行零售業資助計劃，為合資格零售商戶提供一次性資助，料惠及7萬間商戶。負責推行計劃的香港貿易發展局回應指，該局正與政府商討資助計劃執行細節，稍後公布詳情，認為相關措施有助減輕中小企的財政壓力。

現時香港有近7萬間零售單位，部分屬集團式經營，如百貨公司等，據了解，港府計劃直接將資助發放予該集團，不會額外向百貨公司內的每個專櫃提供資助。至於屬於特許經營的零售商戶，如便利店或設於油站的零售店，則會視作獨立營運者，可獲全數資助。申請人必須提交商業登記，另外或需附加租金、水電煤或店舖相片等證明店舖有營運，故網店不納入計劃內。

批發及零售界議員邵家輝形容業界處於水深火熱，批評港府仍未向業界發放津貼，反而飲食業及旅館業已開放申請及獲發津貼，他又指即使大集團亦同樣面對困境，不少業界員工已放無薪假及減薪，有藥房生意更大跌40%。