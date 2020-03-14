涉參與旺角衝突被控　兩男准保釋但不可離港

去年11月11日香港多區發生警民衝突，警方早前拘捕2名男子，懷疑他們當日於旺角區參與衝突，分別被控以非法集結及管有物品意圖損壞財產罪，今早(14日)被解往九龍城裁判法院提堂。2人暫時毋須答辯，裁判官應辯方要求，將兩宗案件押後至5月8日再訊，期間准予2人保釋外出。

首宗案件的被告何啟謙(21歲、售貨員)，被控一項非法集結罪，控罪指他在去年11月11日，於旺角彌敦道及山東街一帶與其他身份不詳人士集結，作出擾亂秩序或帶威嚇、侮辱或挑撥性的行為，意圖或相當可能令他人害怕社會安寧會被破壞。另一宗案的被告陳譽天(19歲、學生)，則被控一項管有物品意圖損壞財產罪，控罪指他在去年11月11日，於旺角亞皆老街及彌敦道一帶管有2枝黑色噴漆，意圖使用它們來損壞他人財產。

雖然2名被告分開兩宗案件提控，但2人均由同一名大律師代表。今早控方向裁判官表示，已準備好向2被告聽取答辯，不過辯方大律師表示需時索取訴訟文件，才能向被告提供法律意見答辯，故要求押後案件，最終裁判官今日未有聽取答辯，並批准2人各以5000港元現金保釋外出，但須在晚10朝6遵守宵禁令，每星期到警署報到1次，於指定地址居住，及交出所有旅遊證件，承諾不離開香港。此外，兩人都被下令要守禁足令，在保釋期間不踏足各自控罪提及的犯案地段附近。