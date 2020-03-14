涉丟植物入火堆助燃　女咖啡師被控暴動縱火等4罪

一名女咖啡師涉嫌於去年9月22日晚上，在太子道旺角警署附近馬路上設置路障及放火，在被捕「踢保」後，於前日(12日)再被警方預約拘捕，被控以暴動及縱火等4項罪名。她今早(14日)被押往九龍城裁判法院提堂，暫時毋須答辯，裁判官下令將她的案件押後至本月26日返回九龍城法院再提堂，屆時控方會申請將本案與另一宗案件合併，及將案轉介區域法院審訊。期間她獲准保釋外出。

本案被告蕭樂婷現年26歲。她現被控2項縱火、1項暴動及1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指她在去年9月22日，兩度在旺角太子道西與彌敦道交界用火損毀他人財物，以及參與暴動。管有攻擊性武器罪就指她在同一天，於旺角荔枝角道在無合法權限或辯解下，管有一個能發出雷射光束的裝置。

據控方指稱，控罪當日晚上，有過百名身穿黑衫及帶上頭盔口罩的示威者集結，他們擲石並向警察發射雷射光束。控方聲稱期間有影片拍到被告把植物放到馬路上的火堆助燃，及與他人一同在馬路上架設路障組織防線。被告稍後被捕，被搜出藏有一枝雷射筆。據知她被捕後拒絕警方保釋，其後警方約她本周四到警署錄口供及接受拘捕。

今早辯方律師有為被告申請保釋，裁判官經考慮後決定批准。被告現以5000港元現金擔保外出。她須遵守朝10晚6的宵禁令，並禁足控罪地點附近範圍。此外被告亦要交出所有旅行證件，承諾不離開香港，於指定地址居住，及每逢星期一、三、五到警署報到。