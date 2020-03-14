被控滋擾襲擊前女友　癡情督察申保釋被拒

癡情警隊男督察與女友分手後，疑不堪情變打擊患上抑鬱症，並於去年8月開始涉多番致電及電郵前女友滋擾，兼八度登門到女方的住所門外苦纏，女方不勝其煩舉家遷居，他再到其工作地點找她。警方其後拘捕該名男督察，控告他2項普通襲擊、1項遊蕩致他人擔心及1項拒捕罪，還押至4月17日再訊。

涉案督察今日(14日)於東區法院再申請保釋，上次沒有律師代表的被告今次改為由當值律師代表，並把保釋金由1000港元增加至5000港元申請保釋，惟裁判官最終亦拒絕其保釋申請，被告需繼續還押。被告於被拒保釋後要求與裁判官直接對話，但裁判官指因其有律師代表需由其律師作出陳詞。

控罪指，35歲被告李天洛於去年8月29日在長沙灣元州街附近，襲擊前女友X，另被控於去年9月2日在深灣道水警南分區基地某房間內，襲擊另一名中國籍女子Y。他又被控於去年10月31日，在X位於長沙灣元州邨的住所外的共用地方遊蕩，導致X合理擔心自身的安全，以及於今年2月21日在葵芳興芳路196號外，抗拒正在執行職務的警員陳梓軒。