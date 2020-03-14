劉兆佳轟官員缺擔當　深層次問題阻貫徹一國兩制

反修例風波自去年6月爆發至今，持續逾9個月仍未平息。全國港澳研究會副會長劉兆佳在《港澳研究》2020年第1期中，發表以「香港修例風波背後的深層次問題」為題的文章，批評政府官員欠缺政治勇氣和擔當，部分公務員更公然反對政府，嚴重打擊政府威信和止暴制亂的能力。他在文中同時指出，反修例風波持續正正曝露出「一國兩制」難以在港實行的深層次問題，而香港國家憲法和基本法教育工作並不到位，令年輕人對「一國兩制」理解不足，更為內外反共反華勢力宣揚對「一國兩制」的「另類詮釋」提供廣闊空間。

劉在文中形容，特區政府在這場政治風波當中所表現出來的管治能力、政治勇氣和擔當意識都明顯不足，批評部分官員「明哲保身」，在民意和外部勢力的壓力下對特區政府和中央的忠誠不牢靠，未有及時採取果斷和嚴厲措施止暴制亂，同時低估這場政治風波的嚴重性，沒有全面動員政府力量迎戰。他又斥，部分公務員公然摒棄「政治中立」原則，成為反對政府的力量，進一步打擊政府威信和止暴制亂的能力。

劉又指，香港針對國家憲法和基本法的教育工作不到位，指香港從未認真推行基本法教育，更批評部分港府官員欠缺積極性，甚至做出某種程度的「抵制」，又批評現時針對國家憲法的教育工作嚴重缺位。他認為，這場政治風波進一步證明了不少香港人特別是年輕人不認識、不尊重國家憲法和基本法，指國家憲法和基本法教育缺位，會讓香港人特別是年輕人的國家民族觀念淡薄，以及對「一國兩制」理解不足，不利於建構理性務實的香港人與國家民族的關係。