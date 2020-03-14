海關驗出4款口罩含菌量超標　拘港島4名藥房負責人

香港海關在今年1月27日起展開代號「守護者」的大規模行動，持續47天的行動中出動逾3200名關員，全面巡查超過22,000個零售點，以確保市面出售的防疫用品符合《消費品安全條例》及《商品說明條例》之規定。行動中，關員試購及檢視本港出售的外科口罩，並將樣本送往化驗所進行含菌量測試。

海關於昨日(13日)收到最新一批24個樣本的報告，發現其中4款的含菌量超標0.4倍至11.5倍，涉嫌違反消費品安全條例。海關呼籲市民，應該立即停用該4款口罩，如商戶仍有出售，應該立即下架，海關會繼續追查涉案口罩的來源。

香港海關消費者保障科首席貿易管制主任李民佳表示，該4款口罩均為50片盒裝，價錢介乎200港元至499港元不等，其中2款的包裝標示由尼泊爾及土耳其生產，另外2款並無標示產地，惟相信源自東南亞國家。海關接獲化驗報告後，立即採取執法行動，今日(14日)掩至4間分別位於銅鑼灣及灣仔的藥房，拘捕4名藥房負責人(28至40歲)。海關同時在全港各區巡查，觀察是否有其他零售店舖出售相關口罩，惟並無發現。

李續指，海關截至目前已在全港試購超過90款外科口罩，60款並無發現有任何問題。而佩戴含菌量超標口罩，可能會引致市民皮膚不適，對於抵抗力較弱的長者或小童、以及免疫力較差人士，吸入口罩含有的細菌，容易導致氣管受感染，構成健康風險，海關將針對該4款口罩再作進一步化驗，檢查當中細菌種類。

海關建議市民，購買外科口罩時應仔細檢查包裝盒有無破損或污漬，如察覺口罩有髒污或異味，須即時停用。另外，市民應將口罩存放在乾爽的地方，避免受潮，光顧信譽良好的商舖，並須適時更換口罩。根據《消費品安全條例》，任何人如進口、製造、供應未符合一般安全規定的產品，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁2年。