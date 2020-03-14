社福機構受疫情影響收入大減　員工被迫放無薪或即炒

新冠肺炎疫情影響各行各業，不少機構收入大減而要求員工放無薪假。社會福利機構員工會今(14日)舉行記者會表示收到員工求助，稱有機構受疫症影響導致收入減少，並要求員工由本月開始放無薪假期至6月，當中有員工更被要求即日解除合約，工會稱該做法不合理，要求有關機構收回決定，工會理事長邱智恒稱最遲會在下周一(16日)聯絡相關機構跟進事宜。

工會指香港中華基督教青年會(YMCA)於2月曾向各階層員工要求由3月起放無薪假，同時向9位社會服務部員工發出裁員通知，即日解除合約，並要求員工於10分鐘內收拾個人物品離開單位。當中包括社工、行政支援同工及程序主任，主要負責環保及公民教育及義工發展等。

工會指出，港青擁有高達8億港元儲備，約2年多的年度開支，質疑該機構要求員工放無薪假，做法如同單方面更改僱傭合約，違反相關條例。

已在機構單位工作逾10年的事主K小姐表示，對收到解僱通知感到愕然。她稱於昨日(13日)中午收到電郵要求職員放無薪假已感到愕然，惟事後數小時再收到解僱通知，而機構事前一日仍在撰寫抗疫計劃書，完全無徵兆下，更將總部社會服務部全體解僱，質疑機構忽視其部門在社區發展的功能。她續指解僱信件中寫明他們屬「冗員」，據她所知，其他部門如酒店工程、會計部等亦有解僱員工，惟每部門只解僱1至2人。

勞工處回覆指關注事件，並已提醒該機構須按《僱傭條例》及合約條款向受影響員工作出補償，而受影響員工可到處方勞資關係科各分區辦事處求助。

港青回覆查詢指，該會並沒有在1月開始解僱員工，是次解僱決定乃屬首次，涉及員工包括賓館服務、財務、行政、機構事務、社區服務及持續教育等，又指由去年6月修例風波開始，賓館業務及課程收入嚴重受到影響，不得己才作出此決定。

港青續指，上周五(6日)以電郵形式向員工通知放取無薪假，仍未知有多少員工響應。當中管理層員工本月放取2天無薪假，其他則放1天；而4月至6月份，管理層員工每個月放4天無薪假，其他則放2天，由員工自願及自行決定 。