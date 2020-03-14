富亨邨增一宗個案　單位與確診食環管工同樓同座向

新冠肺炎疫情肆虐，香港今日(14日)增加3宗確診個案，以及1宗初步確診個案，累計個案增至141宗(包括140宗確診及1宗懷疑個案)。今日確診的第140宗個案患者為59歲男子，在大埔富亨邨亨泰樓與太太及兒子居住。他腰骨有問題，大部分時間在家，主要落樓到快餐店吃早餐，周二(10日)有咳嗽，曾到威院照X光，周四(12日)乘的士到大埔那打素醫院，其後深喉唾液樣本呈陽性。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第140宗患者與第119及124宗的埃及團員、食環管工的個案所居住的單位住在同一幢樓及座向，均為13號單位，稍後會約跨部門小組到現場觀察。她指，目前感染源頭仍不明，不排除患者曾接觸過早前確診個案的共同物品，亦擔心喉管或其他問題，房屋署及環保署等都會派出職員跟進。

第139宗個案為39歲女子，在柴灣永泰道一間工作室居住，是設計建築師。她在周四有流鼻水和鼻塞，前往養和醫院後轉送律敦治醫院，今日確診。她在上月27日至29日去杜拜，其後到西班牙馬德里，之後乘阿聯酋航空EK142商務艙到杜拜，再乘EK380商務艙到港。至於第141宗個案為28歲女子，住清水灣道，今年1月23日起到倫敦遊玩，曾乘英國航空BA31由倫敦到港。

第141宗個案是一名28歲女士，居住清水灣道，1月23日起到倫敦遊玩，至3月11日返港，翌日(12日)出現發燒及咳嗽，並於今日確診，張認為似是輸入性個案。

另外，有1宗初步陽性個案，為59歲男子，居於青衣宏福花園，是第137宗個案的姐夫，曾到訪摩洛哥，並於3月9日回港，翌日(10日)出現發燒並送院，或有機會於今晚確診。至於一名曾乘搭鑽石公主號的85歲老翁，他在1月底上船，至上月4日在日本確診，之後一直在日本留醫至本周一(9日)，康復後乘馬來西亞航空MH811返港，周四再度感不適，入院後發現對病毒呈陽性。

此外，女馬主周巧兒的松鼠狗已回家，最新病毒測試呈陰性。