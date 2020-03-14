恐嚇滋擾無底線　歪風如傳染病蔓延

全城蔓延歪風，社會已不成世界！早年曾有人涉嫌刑恐記者，網民便「有樣學樣」，跟隨刑恐歪風，肆無忌憚恐嚇滋擾他人。近日有人在網上發起抵制東方報業集團（下稱「東方」）的廣告商，至日前已發出逾八十張貼，聲稱有逾三十間廣告商被抵制，東方認為內容涉嫌恐嚇滋擾。該專頁早前更有貼文公開東方記者照片，公開全名及大肆抹黑，形同恐嚇。東方據理力爭及反擊，派人報警備案後，發現相關涉嫌恐嚇東方記者貼文已刪去。議員批評，刑恐如傳染病在社會散播，「疫情」接近失控，惟政府卻未有任何針對性對策，並呼籲現時同樣面對抹黑的警隊，要有對抗歪風的執着，為免被愈描愈黑，「如果唔係，畀人話『黑警』，講咗一千次就當咗係！」

東方在反修例事件中，走在最前線，全程作原汁原味報道，獲得不少讀者掌聲。然而在今年一月，有網民在社交媒體設立專頁，每日出貼圖文並茂列出多間在東方刊登廣告的公司，肆意批評該些廣告商的產品或服務，並要求網民執行抵制任務，部分內容更涉誣衊有關廣告商，呼籲狙擊該等廣告商。

據知開設該專頁的版主是香港何姓青年，專頁至日前已發出逾八十張貼，聲稱有逾三十間廣告商被抵制，手法令人恐慌和憂慮。早前東方一名記者直播反修例示威後，即被人拍照並放上網，又公開記者全名，並作出一些失實指控及呼籲，近乎對記者一種威嚇，行為霸道；該專頁亦有轉發貼文。東方認為此舉猶如透過網絡方式作出滋擾或威嚇，有關東方報案指有人涉嫌刑恐記者的貼文今日（14日）在該專頁已被刪除。

議員周浩鼎指，自從修例風波後發現更多網上進行疑似恐嚇及威脅的追擊行動，「好可惡，好唔公義，啲網民以為講完冇後果，愈嚟愈大膽，令到刑恐好似傳染病咁散播開去！」他指，現時無論是傳媒、政府或者警隊，均成為刑恐下的受害者，面對扭曲的言論，受害人要主動駁斥，據理力爭，否則會令外界誤以為真，「政府都有責任去阻止一啲不同政見人士喺網上散播失實言論，唔單止要去駁斥，有需要亦要去執法。」

身兼執業律師的議員張國鈞指，社會陷入嚴重危機，「因為立場唔同就要去作出滋擾，令到對方唔敢表達意見，依家甚至去向廣告商施壓、威脅，令到香港民主自由消失。」張指，過去一年網上發表言論的道德底線已徹底消失，網民猶如進入「無法之境」，肆意抹黑及誹謗。張認為，警隊同樣面對「黑警」等言論攻擊，警務處處長鄧炳強已十分敢言，不時公開駁斥，惟政府未有實際行動。張批評，政府針對網上失實言論應果斷執法，顯示管治意志，「政府咁嘅態度只會令到網民言論更大膽，政府要設定發表網上言論的法律底線，態度要好明確。」