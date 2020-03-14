新冠肺炎全球大流行　中大科大理大叫停海外交流活動

理大、科大及中大因應疫情而叫停學生海外交流活動。

新冠肺炎疫情全球大流行，港府昨日(13日)表示對26個神根公約國家發出紅色外遊警示後，香港中文大學、香港科技大學及香港理工大學相繼叫停學生海外交流活動，並建議有關學生盡快回港。

理大指，鑑於新冠病毒於全球大流行，最近已停止所有學生海外交流活動。就港府昨晚向歐洲神根地區國家發出紅色外遊警示，校方正聯絡逾百名身處神根地區交流的學生，呼籲他們提早返港。理大會盡力向相關學生提供如更改航班等協助，並與海外的夥伴院校保持緊密聯繫後，獲悉部分院校已實施網上教學，以減低病毒傳播風險。

科大表示已暫停內地、南韓，以及歐洲神根地區國家的學生交流計劃，並提議有關學生盡快回港。校方正為相關學生安排加修、退修選科或休學事宜，並會提供一切可行協助。校方將繼續密切留意疫情最新發展，以作出相應安排。

中大則指會與參加「學生交換計劃」的海外合作夥伴院校，就疫情發展保持緊密聯繫，並按照有關國家或地區最新情況為學生作出適切安排。