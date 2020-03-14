政Whats噏：周一嶽獲「翻閹」恐偏向醫保　學者促撤任命

政府無能又無才，尋日(13日)又「翻閹」人稱「廢鑊」嘅前高官周一嶽(周一鑊)做醫務委員會委員，被各界炮轟做法離譜，質疑現時係保險公司顧問嘅周一鑊或有利益衝突，有學者更憂慮周一鑊偏向醫療保險一方，又批評特首林鄭月娥用人唯親，擔心再唔收回任命，會有更多過氣廢柴入局，令港府淪為官官相護嘅庸官俱樂部。

曾任食物及衞生局局長嘅周一鑊因表現拙劣「冇得留低」，出任局長8年一直懶理雙非同公立醫院人手不足問題，又屢爆傳染疫症同醫療失誤醜聞。點知港府突然又「翻閹」佢出任平等機會委員會主席，結果佢喺任內醜聞不絕，更令平機會被外界炮轟為「大花筒」。今屆港府竟然「再翻閹」依啲「舊電池」，委任佢做醫委會委員，擺明玩殘港人。

有醫委會委員日前話，保險公司通常都想壓低醫療費用定價，例如引入更多海外醫生令相關費用下降，因此擔心周一鑊嘅背景會影響對海外醫生嘅討論。話時話，當醫委會日後討論到相關項目，周一鑊就會因涉利益衝突，要經常避席，咁佢根本發揮唔到醫委會委員嘅功能，變得可有可無。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強就話，周一鑊喺委員會可能偏幫醫療保險一方，或同保險公司有利益輸送，政府再唔收番周嘅任命，隨時喺醫務方面又「爆鑊」。時事評論員陳雲生話，周一鑊唔係首次被「翻閹」，市民對佢嘅劣績記憶猶新，又話一個稍有邏輯嘅政府都唔會畀名望政績都掃地嘅庸才重返官場，如果港府唔詳細解釋今次任命周嘅原因，就係有心玩殘港人。

唔少市民擔心無能政府用人無方，「舊電池」用開有條路，令庸官繼續為禍香港。正如同樣喺任內劣迹斑斑嘅仲有前特首曾蔭權爵士，佢曾經畀法庭裁定一項公職人員行為失當罪成，判監20個月，佢之後向上訴庭上訴，但維持原判，刑期則改為12個月。佢其後提出終極上訴，要求推翻其定罪，最後上訴得直，但佢當時已服刑完畢。

其實啲「舊電池」多到排晒隊，好似成日外訪唱衰香港、被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」嘅前政務司司長陳方安生(民主阿婆)，明明佢已經無晒人氣，但又不甘寂寞，對政府經常指指點點，唔知係咪好想畀人「翻閹」做公職，撈番個政治光環呢？仲有前房屋及規劃地政局局長孫明揚，喺任內為救樓市推出「孫九招」，反而為過去10幾年土地同房屋歪曲發展種下禍根，如再任公職一定後患無窮。

陳偉強就話政府用人唯親，執意重用政績差、又同社會脫節嘅廢官，翻用「舊電池」，將法定或諮詢組織變成庸官俱樂部。