東網APP換新裝　介面清晰易用　緊貼時下熱話

東網APP以新裝示人，一網打盡新聞時事和各類生活資訊。

「上東網，知天下」。東方報業集團網站《on.cc東網》立足香港，一秒通全球華人。走在最前的東網不斷革新，為讀者開創更豐富、精彩內容，全新東網APP經已登場，版面推陳出新，以雙層Menu bar清晰劃分新聞資訊及休閒內容。當中增設的「醫健」頻道，提供醫學資訊，與讀者一同抗疫；「港‧實測」、「港呢啲」頻道，則緊貼時下熱話。

全新東網APP以新裝示人，介面更清晰。新設計下，第一層Menu bar以新聞時事、財經、體育資訊為主，而第二層則囊括各種輕鬆內容，例如深受年輕人歡迎的「港‧實測」、「港呢啲」頻道，以及提供詳盡醫學資訊的「醫健」頻道。此外，視頻版面內容亦已升級，除了精心製作的新聞影片，和內容精闢的評論節目，「東網點評」更會搜羅全球報章精華，務求讓讀者足不出戶，便知天下事。

現有用戶只需開啟東網APP，手機畫面便會有彈出式視窗，提醒讀者「東網APP最新版本已經推出」，讀者只要按一下「立即更新」鍵，畫面便會即時轉至「Play 商店」或「App Store」更新介面。之後只要按下「更新」按鈕，即可即時更新東網APP，快捷方便。